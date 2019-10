© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola da cavalcavia e muore. Tragedia oggi pomeriggio in via Pistillo, una parallela della Casilina, nel Comune di Piedimonte San Germano. Una Fiat Punto, con alla guida un uomo sulla sesssantina, ha sfondato il guard rail ed è volato per 15 metri sui binari sottostanti. Per l'automobilista non c'è stato scampo.