Sfera Ebbasta indagato: «Nei suoi testi istigazione all'uso della droga»

che hanno individuato anche la procura di Pescara come destinatario in quanto il capoluogo adriatico è stato tappa del tour del cantante.A darne notizia è un articolo sull'edizione in edicola oggi de 'il Centro quotidiano dell'Abruzzo'. Nell'articolo viene ricordato che il nome dell'artista è "anche tristemente legato" alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), "dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi persero la vita 6 persone, cinque giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, e una madre che accompagnava la figlia".Il 12 luglio scorso Sfera Ebbasta, si ricostruisce nell' articolo de 'il Centro', ha tenuto un concerto nell'ex Cofa a Pescara, nell'ambito del Terrasound Festival che, secondo gli amministratori pescaresi che hanno voluto il giovane trapper, era gremito di fan in delirio. E proprio per accertare queste circostanze la procura ha dato incarico di svolgere specifiche indagini alla polizia giudiziaria.