Violenza sessuale di gruppo su 2 minorenni: choc a festa in villa a Matera. Le vittime sono turiste inglesi

Choc a Marconia di Pisticci (Matera), dove nella notte tra il 7 e l'8 settembre scorso, durante una festa in villa sarebbe avvenuta una violenza sessuale di gruppo su due ragazze minorenni. Indagini sono in corso da parte della Polizia per identificare i responsabili. Le vittime sono due cittadine inglesi, in vacanza in Basilicata.

Sull'episodio - riportato stamani dai giornali locali lucani - stanno indagando gli agenti della Questura di Matera, coordinati dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi. Le indagini - secondo quanto si è appreso - sono cominciate dopo la denuncia presentata dalle due ragazze: la Polizia ha poi ascoltato diverse persone. Secondo quanto si è appreso, a Pisticci vivono alcuni parenti di una delle ragazze, la cui famiglia, di origine lucana, partì per l'Inghilterra diversi anni fa. L'altra ragazza è una sua amica

Ultimo aggiornamento: 13:49

