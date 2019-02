Sequestrò il padre in casa per sei ore: arrestato il ragazzo violento

di Alessandra Di Filippo

Il primo febbraio scorso, per quasi sei ore, aveva tenuto con il fiato sospeso un intero paese, quello di Tocco da Casauria (Pescara) e non solo. Dopo un litigio con la madre, si era scagliato contro l'anziano padre, fra l'altro malato, picchiandolo e minacciando di ucciderlo con un coltello da cucina. Alla vista dei carabinieri, avvertiti dalla donna, si era poi letteralmente barricato in casa con il genitore, impedendo a chiunque di avvicinarsi. Sei ore di pura follia. A farlo desistere dai suoi propositi, dopo trattative estenuanti, era stato un militare negoziatore del comando provinciale.Ieri per il giovane: Luca Settembrini di 28 anni, affetto da disturbi psichici, è scattato l'arresto. Nei suoi confronti, il Tribunale di Pescara ha disposto i domiciliari nel reparto di Psichiatria del Santo Spirito, in cui subito dopo il fatto era stato ricoverato e dov'è attualmente in cura. Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Popoli, coordinati dal capitano Giovanni Savini, che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'aggressione. Il ragazzo è ora indagato per sequestro di persona, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Restano gravissime le condizioni del padre Alberto di 66 anni. Dopo un primo ricovero nel reparto di Neurochirurgia per un'emorragia cerebrale, negli ultimi giorni l'uomo è stato trasferito in quello di Rianimazione.