Scuole chiuse oggi per maltempo. Dalla Sicilia alla Campania fino alle Marche: ecco i Comuni in allerta

Dopo un'estate secca e torrida era prevedibile. Un'ondata di maltempo si sta abbattendo nella nostra Penisola e da Nord a Sud si stanno verificando allagamenti, frane e dighe in pericolo. A Catania un violento tornado ha portato con sé strade allagate, lampioni divelti, tetti scoperchiati, contusi e danni a case e negozi. Una donna è morta invece a Calenzano (Firenze) per la caduta di un muro. La Coldiretti ha contato venti eventi estremi in un giorno tra nubifragi, trombe d'aria, grandinate, tempeste di vento e bombe d'acqua. E non è finita qui. Una nuova allerta meteo segnala altre perturbazioni in arrivo per i prossimi giorni. Per questo, in molti Comuni s'è deciso di chiudere le scuole. Ecco dove.

Meteo, scuole chiuse in 5 Comuni delle Marche

Dopo l'allerta meteo arancione, i Comuni di Ancona, Senigallia, Osimo, Jesi e Falconara hanno deciso di chiudere oggi, 7 ottobre, in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. «Capita raramente di ricevere dalla Protezione Civile una simile allerta: l'ultima arancione è arrivata tre anni fa. - scrive su Facebook la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli - L'allerta è per il rischio alluvione, esondazioni, frane e vento». «Insieme ad altri sindaci della zona (Senigallia, Osimo, Jesi e Falconara, al momento) - aggiunge - abbiamo deciso in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata di domani».

«Una decisione che non si prende a cuor leggero, - spiega la sindaca - sapendo i disagi che si creano per le famiglie, vista anche l'ora. Ma le indicazioni della Protezione Civile sono chiare e non possiamo ignorarle e rischiare, in particolare per bambini e ragazzi, essendo l'allarme soprattutto per le prime ore della giornata, cioè quando migliaia di persone si muovono». «Non possiamo intervenire sulle attività lavorative, pubbliche e private, - conclude - ma raccomandiamo se possibile di non muoversi da casa se non per necessità di lavoro o altre necessità non rinviabili». A Fano si è riunito il Coc (Centro operativo comunale) per una ricognizione sulla stato del territorio fanese in vista del maltempo che potrebbe colpire la città nelle prossime ore. Gli operatori, alla presenza del vicesindaco Cristian Fanesi, hanno convenuto di iniziare le fasi di monitoraggio dei volontari della Protezione Civile su tutte quelle zone a rischio idrogeologico e idraulico. Per il momento - fa sapere il Comune - non state prese decisioni».

Scuole chiuse a Pozzuoli

Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Figliolia, che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino a causa delle avverse condizioni meteo previste ancora per domani «ed anche in considerazione di quanto successo oggi, con diverse strade invase da fango e detriti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile». Resteranno chiusi anche il cimitero e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne).

Sindaco Catania: scuole e parchi chiusi

«Domani scuole chiuse a Catania per consentire verifiche a scuole ed edifici cittadini. Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi ho deciso, d'intesa con il prefetto, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città, dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva». Lo scrive il sindaco Salvo Pogliese su Facebook.

«Con la direzione Manutenzioni e la Protezione civile - aggiunge siamo già al lavoro, ma lo scenario in tutti i quartieri è molto pesante. La pioggia e il vento violentissimo hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell'illuminazione procurando ingenti danni. Vi invito alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di domani, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza. Appena pronta, l'ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del Comune e gli organi di stampa. Viene anticipata - spiega il sindaco Pogliese - sulla mia pagina per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare».