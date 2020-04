Coronavirus, scuola, attacco hacker alle lezioni online: indaga la polizia postale

Attacco hacker alle lezioni online. Axios, una delle piattaforme che fornisce i servizi per la scuola digitale, ha denunciato di essere sotto attacco di hacker dalla notte scorsa. Sulla vicenda sta svolgendo una serie di accertamenti anche la Polizia Postale che da giorni è anche lavoro su una serie di intrusioni verificate durante lezioni on line su diverse piattaforme utilizzate da docenti e studenti per la scuola digitale.

Scuola, esame di maturità sarà online: tutti promossi. Ok al decreto, assunti 4.500 prof

«La nostra struttura - afferma Axios - è continuamente vessata da attacchi informatici (tipo DDoS) da parte di hacker. Abbiamo bloccato questo attacco grazie al tempestivo intervento» ma «purtroppo il servizio nella giornata di oggi potrà subire delle alterazioni e non funzionare regolarmente». La società aggiunge che «i nostri sistemi sono sicuri, ma l'enorme numero di accessi fraudolenti blocca il regolare accesso ai servizi». Sulla vicenda sta svolgendo una serie di accertamenti anche la Polizia Postale, che è in costante contatto con i tecnici dell'azienda per capire cosa è accaduto e risalire agli autori. Attacchi a lezioni on line sono stati segnalati anche da diversi istituti che si avvalgono di altre piattaforme.

Coronavirus, la ministra Azzolina: «Organico invariato, riduzione del numero di alunni per classe»

Coronavirus, a scuola stessa riapertura per tutti: dal primo settembre si ricominicia (forse da casa)

Didattica a distanza, la buona volontà dei docenti non basta: molte famiglie senza pc o internet



Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA