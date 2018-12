Scontro tra due auto, marito e moglie muoiono sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sono due le vittime di un incidente stradale avvenuto nel, lungo il Lotto Zero, tra gli svincoli Gammarana e Teramo Ovest.; l'automobilista alla guida di quest'ultima è stato portato in ospedale per accertamenti.Le vittime dell'incidente sono, 74 anni, e(72), marito e moglie, originari di Isola del Gran Sasso (Teramo) e residenti a Teramo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la Lancia Delta della coppia, che procedeva in direzione Giulianova (Teramo), all'uscita di una curva avrebbe sbandato finendo di traverso sulla corsia opposta dove sopraggiungeva la monovolume condotta da un teramano. Nello schianto gli occupanti della Lancia Delta sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo e sono morti sul colpo.Il conducente dell'altra vettura ha riportato leggeri traumi e uno stato di agitazione che ne hanno consigliato il trasferimento all'ospedale Mazzini di Teramo per accertamenti. I soccorsi sono stati gestiti dal personale del 118 e dai vigili del fuoco del comando di Teramo. Il tratto tra i due svincoli è chiuso al traffico dalle ore 16, per permettere i rilievi e la rimozione delle salme, e la successiva messa in sicurezza della strada da parte degli addetti alla viabilità dell'Anas.