Scomparsi da 8 giorni, i Ris setacciano la casa di Sebastiani

Ottavo giorno di ricerche di, 45 anni, e, l'amica di 28 anni della quale era innamorato ma non corrisposto e per la scomparsa della quale è ora indagato per omicidio occultamento di cadavere . Nella giornata di lunedì 2 settembre i Ris hanno ispezionato la casa di Sebastiani a Carpaneto , nelle campagne piacentine. Con loro anche gli avvocati d'ufficio nominati dalla Procura di Piacenza a difesa dell'indagato, in quanto era previsto lo svolgimento di accertamenti irripetibili.Ad attirare l'attenzione degli investigatori sarebbero state alcune tracce di bruciature e combustioni trovate nel pollaio della casa di Sebastiani. Presenti sulla scena anche i legali della famiglia di Pomarelli, gli avvocati Paolo Lentini e Alida Liardo, secondo cui l'indagato sarebbe nel mezzo di una «fuga dissociativa del tipo "mi vergogno di quello che ho fatto e cerco di sottrarmi alle conseguenze come posso". Non ravvedo qui invece una sfida del tipo "non mi prenderete mai"». Intanto le ricerche dei due riprenderanno domani, concentrate nella zona di Sariano di Gropparello, come dice il colonnello Michele Piras, comandante provinciale dei carabinieri. Verranno setacciate le zone boschive del territorio piacentino in quanto, come spiega il prefetto di Piacenza Maurizio Falco, Sebastiani «è uno che sa vivere nei boschi anche a lungo, ne ha la capacità ed è in grado anche di procacciarsi del cibo».