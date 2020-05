TERNI «Mia figlia è sparita nel nulla. Spesso si fermava a dormire a casa di qualche amica ma questa volta sono molto preoccupata perché non ho più sue notizie da venti giorni. Sono disperata, chiedo aiuto a tutti. Chiunque l’abbia vista spero mi dia indicazioni per poterla ritrovare». Mamma Touria è molto preoccupata. Di sua figlia Mariam, 21 anni da compiere, nata a Terni da una coppia marocchina che vive in città da tantissimo tempo, dal 5 maggio scorso si sono perse le tracce. «E’ andata via senza il telefonino, senza prendere i vestiti di ricambio e non ha con sé neppure i documenti» dice la mamma comprensibilmente sconvolta. La donna, dopo aver atteso invano notizie della ragazza sperando che l’assenza di sua figlia fosse legata ad una breve permanenza a casa di amici, è andata nella caserma dei carabinieri per presentare denuncia di scomparsa. La mamma di Mery si è rivolta anche alla trasmissione di Raitre Chi l’ha visto, che diffonderà la foto e le generalità della giovane ternana nella speranza di poter avere elementi utili a rintracciarla. Dopo la pubblicazione della richiesta d’aiuto della donna sul profilo facebook di Mariam, in tanti hanno chiamato la mamma raccontando di averla incontrata di recente. «Proprio poco fa mi ha chiamato una ragazza - dice mamma Touria - mi ha detto che la settimana scorsa l’ha vista ad Amelia. Indossava un pantalone di colore verde e portava un borsa verde. Le si è avvicinata e le ha chiesto una bottiglia d’acqua e lei gliel’ha data. Hanno scambiato poche parole ma questa ragazza ha aggiunto di essersi resa conto che mia figlia non stava bene».

Dopo il 5 maggio in tanti dicono di aver incontrato la giovane, che ha avuto un’adolescenza abbastanza travagliata e che viveva con la mamma e i due fratelli. «Io Mery l’ho vista una o due settimane fa a corso Tacito - dice una ragazza ternana. Stava da sola. La conosco da anni…poverina. Speriamo vada tutto bene». Anche un ragazzo è convinto di averla vista a borgo Rivo, una settimana fa, seduta sull’autobus della linea 3. Meno recente invece la segnalazione di un’altra donna ternana: «L’ho vista 15 o 20 giorni fa, era seduta fuori dalla chiesa di San Francesco». La mamma non si dà pace e aspetta la telefonata che metta fine alla sua angoscia: «Chiunque abbia notizie di Mery può chiamare il numero 389 6591314 o il 112». Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA