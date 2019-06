Schianto con un tir, automobilista rischia di perdere un braccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente ieri sulla Rieti-Terni nel quale è rimasto coinvolto un camionista di Avezzano che trasportava carta e proveniva proprio dal capoluogo marsicano: il pesante Tir che trasportava imballaggi viaggiava in direzione è finito contro un’Alfa Romeo 156 che procedeva in direzione opposta e il cui pilota, residente a Narni di 42 anni - S.F. le sue iniziali - è rimasto gravemente ferito e rischia di perdere un braccio.Un dramma tanto che mezza Italia è rimasta spaccata per l’incidente dal momento che l’arteria è stata chiusa per tre ore. I due mezzi si sono speronati al centro della carreggiata, in un tratto in leggera semicurva. Dopo l’urto, l’Alfa Romeo è sbandata per diverse decine di metri, prima di arrestarsi nella corsia opposta di marcia nella quale procedeva, mentre l’autista del Tir è stato sottoposto a tutte le analisi del caso, compreso l’alcol test ed è risultato negativo. Dunque le sue eventuali colpe sono tutte da dimostrare.Lui intanto comprensibilmente ha perso il controllo del «bisonte» della strada, sbandando per una ventina di metri prima di sfondare il guard-raill sul lato sinistro della carreggiata e finire semi rovesciato nella leggera scarpata sottostante, con tutto il suo carico di imballaggi di carta. I mezzi di soccorso, allertati dagli automobilisti di passaggio, si sono subito resi conto delle ggravi condizioni del 42enne narnese e hanno allertato l’elisoccorso per il trasporto dello stesso al Gemelli. Il ferito, secondo le prime notizie sulle sue condizioni, ha un braccio gravemente martoriato dall’urto con il Tir e rischia di vederselo amputato.