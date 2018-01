Intossicati un centinaio di allievi di polizia penitenziaria

Un centinaio di allievi della scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte (Savona) sono stati soccorsi ieri sera per i sintomi di una infezione gastrointestinale. Visto l'alto numero di malori i medici del servizio d'emergenza hanno allestito sul posto un punto di primo intervento. Per alcuni allievi si è reso necessario il ricovero. Sul posto anche l'Igiene Pubblica di Asl 2: l'ipotesi più probabile è quella di una intossicazione alimentare.



Le persone colpite dall'intossicazione fanno parte dei 274 allievi che proprio lunedì hanno iniziato il corso da agenti di polizia penitenziaria. L'allarme è scattato ieri sera alle 20, quando molti hanno iniziato a accusare sintomi di una gastroenterite. L'episodio, a pochi giorni di distanza dall'incendio di due capannoni pieni di rifiuti alla vicina Fg Riciclaggi, ha creato panico tra la popolazione: in molti, complici una epidemia di influenza tra i residenti e alcuni episodi di acqua torbida (dovuti ad un guasto di alcune condotte idriche insegnanti seguito al maltempo) hanno ipotizzato un inquinamento dell'acqua dovuto proprio all'incendio. Una tesi smentita sia dall'Asl 2 che dal sindaco Paolo Lambertini: «L'ufficio d'igiene non ha riscontrato alcuna criticità legata alla potabilità dell'acqua».

