Auto travolta da un camion durante un'inversione: morti 3 giovanissimi

Erano tutti residenti a Rovello Porro, in provincia di Como, i tre ragazzi rimasti uccisi la notte scorsa in un incidente stradale verificatosi a Saronno. Si tratta di Alessandro Masini, studente 16 enne, di Matteo Carnelli, anche lui studente di 16 anni, e di Davide Greco, studente di 21 anni. A guidare la Fiat punto a bordo della quale viaggiavano era un quarto giovane, anche lui poco più che ventenne, ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano.



Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Saronno, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco di Varese, il ventenne alla guida ha effettuato un'improvvisa inversione di marcia probabilmente per entrare in un distributore di benzina che era dall'altra parte della carreggiata. Nella manovra non si è accorto del camion che stava sopraggiungendo. Nello schianto i tre amici sono morti, lui è rimasto gravemente ferito e ha riportato ferite anche l'autista del camion, un 25enne di Uboldo (Varese), portato in ospedale a Saronno.

