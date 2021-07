Sardegna, lancia la cocaina da un aereo in volo: la tecnica copiata dai narcos sudamericani, arrestato

Ha utilizzato secondo le indagini la tecnica dei narcos sudamericani, lanciare la droga da un aereo, per far arrivare in Sardegna un carico di cocaina, ma gli è andata male: i carabinieri lo hanno rintracciato.

I militari della Compagnia di Oristano hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un italiano ritenuto responsabile di traffico di droga. Le indagini scattate alcuni mesi fa, quando i carabinieri hanno scoperto il singolare modo in cui era stato fatto arrivare il carico.