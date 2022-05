Sardegna, assalto al portavalori fallito: banditi bloccano la strada e sparano con i fucili al blindato

Quando le forze dell'ordine sono arrivate questa mattina sulla statale 130 a Domusnovas, nel sud Sardegna, si sono trovati davanti una sorta di set cinematografico. L'intervento di Carabinieri, Polizia e Polstrada si è reso necessario per un assalto (fallito) a un furgone portavalori, in stile "La Casa di Carta".

Cosa è successo

Durante il colpo andato a vuoti sono stati esplosi almeno una decina di colpi di arma d'assalto, probabilmente fucili. Nel mirino è finito un furgone portavalori della Sicurezza Notturna. I banditi, almeno sei o sette, sono entrati in azione intorno alle 8:15. Hanno bloccato la strada con una station wagon e un Suv all'altezza del chilometro 34, in direzione di Iglesias, e hanno atteso l'arrivo del portavalori. Il mezzo blindato ha raggiunto la zona poco dopo. Il conducente, da quanto si apprende, si è accorto della strada bloccata, e ha tentato di allontanarsi, ingranando la retromarcia.

I banditi lo hanno inseguito ed esploso prima contro il parabrezza e poi su altre zone del mezzo blindato i colpi di fucile. All'interno del portavalori è stato attivato il sistema per macchiare le banconote. A quel punto i malviventi sono fuggiti. Nessuno è rimasto ferito. I due mezzi usati per bloccare il portavalori sono stati trovati a circa un chilometro di distanza incendiati. Attivato il piano anticrimine regionale, in volo gli elicotteri di Polizia e Carabinieri alla ricerca dei malviventi. Il traffico nella zona è stato bloccato.