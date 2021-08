Malore all'ottavo mese di gravidanza, mamma Sara muore a 40 anni: non è riuscita ad abbracciare la figlia appena nata

Una donna di Civate (Lecco), Sara Ghislanzoni, 40 anni, che aveva dato prematuramente alla luce la piccola Sole il giorno di Ferragosto, è deceduta all'ospedale Manzoni di Lecco.

Accoltella la moglie al volto e le taglia i capelli: la follia dopo il rifiuto di un rapporto sessuale

La mamma lecchese era ricoverata da quando si era sentita male in Valtellina (Sondrio) dove si trovava in vacanza. Lascia la neonata, che non ha potuto nemmeno abbracciare, e la figlia maggiore, Giorgia. La piccola Sole, invece, sta bene, nonostante sia ancora ricoverata per motivi precauzionali nel reparto di Terapia intensiva neonatale.

Dopo il malore, la 40enne era stata trasferita d'urgenza all'ospedale «Manzoni», dove i medici avevano deciso di intervenire inducendo il parto, prima dell'inizio del nono mese di gravidanza. Per la mamma, invece, a distanza di giorni non c'è stato scampo. Non ha mai lasciato il reparto di Rianimazione, dove è spirata lasciando nel dolore anche il compagno e la sua famiglia. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Civate.