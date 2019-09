Sara Di Pietrantonio, tre anni fa il delitto di Vincenzo Paduano: strangolò e bruciò l'ex fidanzata

​

, tre anni fa il delitto di

: strangolò e bruciò l'ex fidanzata. Era la notte del 29 maggio 2016 fa quando

, studentessa di 22 anni venne strangolata e data alle fiamme in via della Magliana adal suo ex fidanzato. All'alba, dopo la segnalazione di un'auto in fiamme, i vigili del fuoco intervenuti a spegnere l'incendio trovarono a poca distanza dall'auto il corpo semicarbonizzato di