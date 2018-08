Ritrovata morta Sara: era scomparsa. «Aveva farmaci nella borsa, nessun segno di violenza»

di Marco De Risi

E’ stata ritrovata cadavere la donna di 39 anni,che si era allontanata dalla sua abitazione sul litorale romano il 28 luglio scorso. E’ stato un residente, la sera del primo agosto, a chiamare i soccorsi dopo che aveva tentato di aiutare la donna in via Gerardo Beccaro, ad Acilia.L’uomo ha raccontato alla polizia di avere visto Sara fuori dal cancello già in gravi condizioni. Sempre secondo il racconto del soccorritore la donna era pallida e respirava a fatica. Lui l’ha portata in casa ma dopo pochi minuti è morta. Sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di Ostia.La donna, secondo gli inquirenti, aveva alcuni problemi che potrebbero avere inciso sulla sua fine. E’ stata trovata la sua borsa con molti farmaci. Sul corpo, secondo il medico legale, non ci sarebbero segni di violenza. E’ possibile che la donna sia morta in seguito ad un arresto cardiaco provocato dall’assunzione di qualche sostanza. A giorni l’autopsia. Indaga il commissariato di zona.