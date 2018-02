Choc a scuola: la prof vuole interrogarlo, l'alunno 16enne la accoltella

di Gabriella Cuoco

isponde di lesioni gravi. Lo studente non ha ancora chiarito ai carabinieri il perché del gesto, mentre la professoressa presto sarà sentita. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato il raptus del giovane, che di certo si è presentato a scuola con un coltello a serramanico; i carabinieri stanno cercando di capire se l'adolescente avesse portato con sé l'arma per «dare una lezione» alla prof, se avesse dunque progettato di aggredire la docente, che probabilmente cercava solo di stimolarlo a impegnarsi di più nello studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA A VICO - Uno studente 16enne dell'istituto tecnico commerciale Bachelet-Majorano di Santa Maria a Vico ha estratto in classe un coltello e ferito al viso la professoressa che lo voleva interrogare. Il tutto è avvenuto in pochi attimi, davanti agli altri ragazzi terrorizzati, nella sede staccata di via Fruggiero.Secono una prima ricostruzione la professoressa Franca Di Blasio, 54 anni docente di lettere, aveva chiesto al ragazzo di recuperare un'insufficienza, lui si rifiutava e ne è nata una discussione al culmine dalla quale il 16enne, residente ad Acerra, ha estratto il coltello e colpito la professoressa al viso.Ora la donna è in ospedale, non rischia la vita, ma è sottoposta ad un intervento di ricostruzione.Il ragazzo è in stato di fermo e r