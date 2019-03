Samira scomparsa da 17 anni, i carabinieri cercano tracce dei resti nella casa del marito indagato per omicidio

Nessuna traccia di Samira: gli accertamenti dei carabinieri nella casa di via Petrarca a Settimo Torinese, dove si sospetta possa essere stata sepolta Samira Sbiaa, la 32enne marocchina scomparsa nel 2002, hanno dato per il momento esito negativo. La casa e il box, di proprietà dell'ex marito Salvatore Caruso, 68 anni, restano sotto sequestro e continua gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Ivrea.



Caruso è al momento indagato per omicidio. Tra ieri e oggi gli investigatori hanno setacciato la casa, aiutati da cani specializzati nella ricerca di resti umani. E hanno utilizzato il luminol, il composto chimico per cercare le tracce di sangue anche dopo che sono state ripulite.

