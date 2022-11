Saman, trovati resti umani a Novellara: seppelliti in un capannone non lontano dalla casa della famiglia

Possibile svolta nel caso della scomparsa di Saman Abbas, la 18enne pakistana di cui sono perse le tracce dalla notte del 30 aprile 2021. Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia della giovane: sarebbero stati trovati dei resti umani e sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire se si tratti di Saman. Nei giorni scorsi il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan. Cinque parenti sono indagati per l'omicidio della ragazza.

Saman Abbas, ritrovati resti umani poco distante dalla casa della famglia

I resti ritrovati a Novellara erano sotterrati all'interno di un capannone abbandonato, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia di Saman Abbas. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, insieme a quelli della Compagnia di Guastalla, coordinati dalla procura diretta da Calogero Gaetano Paci hanno fatto un sopralluogo da ieri sera. L'area è stata interdetta e dalle prime ore del mattino e i carabinieri, insieme al Ris di Parma, stanno procedendo a recuperare e repertare i resti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.