Tenta di buttarsi dalla finestra: i poliziotti lo afferrano per i pantaloni mentre si sta lanciando nel vuoto. Salvo

La Polizia salva, trattenendolo per i pantaloni, un aspirante suicida all'Aquila. Nell'occasione alla linea del 113 giungeva una segnalazione di una lite all’interno di un appartamento. Sul posto i due equipaggi della Polizia di Stato constatavano la presenza di 5 persone. L’attenzione veniva, tuttavia, da subito catturata da un uomo che in evidente stato di agitazione, inveiva contro i presenti, correndo da una stanza ad un altra, fino al punto di lanciarsi dal balcone del secondo piano. Solo la rapidità dei riflessi degli operanti intervenuti, che “trattenevano” per i pantaloni e per la maglietta l’uomo, oramai già nel vuoto all’esterno della balaustra, impediva un tragico epilogo. L’uomo veniva poi condotto dal 118 al Pronto Soccorso. Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA