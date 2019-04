Schianto in auto, la vittima è un 17enne: una donna vede il cadavere e muore stroncata da malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzino di appena 17 anni,, è, dopo un incidente avvenuto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino: il 17enne era originario di Fisciano, provincia di Salerno. Ma c’è un dramma nel dramma in questa vicenda, come riporta Zerottonove.it: dopo l’incidente, una donna è passata di lì, ha visto il cadavere del 17enne e ha avuto un gravissimo malore che le ha tolto la vita.La donna, che aveva 60 anni ed era originaria di Pellezzano, è stata soccorsa dalla Croce Bianca ma è stato tutto inutile: a stroncarla, un malore dovuto proprio alla vista del giovane morto, riverso sul selciato. Mario, che viaggiava su una Renault Modus con altri quattro amici, dopo l’impatto dell’auto sul guard rail è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. Grave anche un altro ragazzo di 18 anni, che era alla guida dell’auto, ricoverato in prognosi riservata.