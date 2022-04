Roma, la preside del Montale e la presunta love story con lo studente: nessun provvedimento. Lei: «È emersa la verità»

«È emersa la verità, una grande soddisfazione personale e professionale». C'è emozione nella voce della preside del liceo Montale di Roma. Finita nelle scorse settimane al centro delle polemiche per una presunta relazione con uno studente di 19 anni. Nel pomeriggio infatti è arrivata la nota dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio che «non ha accertato violazioni del codice disciplinare». Come chiarito nella nota, l'Usr ha «recentemente avviato una ispezione amministrativa presso il liceo classico E. Montale, a tutela di tutta la comunità scolastica e per verificare le segnalazioni alle quali la stampa nazionale ha dato ampio risalto. L'ispezione, ora terminata, non ha accertato violazioni del codice disciplinare, per cui questo Ufficio non avvierà procedimenti né adotterà provvedimenti disciplinari».

L'ispezione al liceo Montale

Durante l'ispezione, la preside era stata ascoltata dagli ispettori per oltre 10 ore. Un colloqui in cui ha ricostruito passo passo la vicenda e il rapporto con lo studente che avrebbe riferito di chat e messaggi equivoci da parte della docente. Conversazioni privati che sarebbero circolate tra gli studenti. Poi sono comparse delle scritte all'ingresso della scuola "il tuo silenzio parla per te" e "chi sa deve agire". Quindi i genitori del ragazzo erano andati a scuola a parlare con il vicepreside per denunciare l'accaduto avviando le indagini da parte dell'ufficio scolastico regionale.