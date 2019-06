Deruba una turista durante il volo e picchia i poliziotti, ragazzino americano denunciato

di Umberto Serenelli

Anziana americana derubata da un giovane connazionale sul volo della United partito da Washington e atterrato stamani al Leonardo da Vinci di Fiumicino. La turista 75enne ha chiesto, all’arrivo nello scalo romano, l’intervento degli agenti della Polizia di frontiera che salivano a bordo del velivolo e individuavano subito il responsabile del furto di danaro e di un cellulare.Mentre i passeggeri scendevano dall’aereo, gli agenti chiedeva i documenti al minore statunitense che reagiva colpendo con un pugno in pieno volto e mettendo ko uno dei due. L’altro placava l’ira del ragazzo e nella colluttazione finivano a gambe all’aria sull’aereo. Il collega ferito tornava alla carica redendolo inoffensivo con le manette. Nonostante ciò, il minore tirava calci, inveiva e sputava sul viso degli uomini in divisa che poi controllavano tra i sedili del jet e rivenivano il cellulare, gettato dal ladro prima che arrivassero.Condotto negli uffici della giudiziaria, l’americano si sottoponeva a perquisizione e occultate all’interno delle mutande, altezza fondo schiena, sono stati rinvenuti 2.065 dollari, cifra denunciata dall’anziana che ha recuperato il danaro e sporto denuncia prima di recarsi nella Capitale.Il giovane è stato denunciato a piede libero per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi i poliziotti hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, riportato varie escoriazioni, in diversi punti del corpo, e ora dovranno sottoporre ad analisi del sangue a causa degli spunti. La prognosi è di 5 giorni. Il ragazzo, accompagnato dal nonno, ha lasciato l’aeroporto di Fiumicino per Latina.