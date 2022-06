Camper esplode a Rozzano: donna avvolta dalle fiamme muore carbonizzata

Donna morta carbonizzata a Rozzano, comune al confine con Milano. Una scena raccapricciante. Perché il camper dove si trovava la signora è esploso nella zona industriale e le ha tolto la vita.

Massimo Bochicchio, morto in incidente sulla Salaria il broker delle truffe ai vip. Il testimone: «Moto ha preso fuoco prima dello schianto»

APPROFONDIMENTI LATINA Operaio muore schiacciato da un muletto in una azienda di Aprilia,... ROMA Massimo Bochicchio, morto in incidente sulla Salaria il broker delle...

Secondo le prime informazioni intorno alle 15 c'è stata una deflagrazione. La donna è stata investita dalle fiamme, un uomo di 81 anni, probabilmente il marito, è riuscito ad uscire ed è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo al Policlinico di Milano.

Investito in scooter, muore a 57 anni a Monfalcone: caccia all'auto pirata

Un secondo uomo, di 31 anni, che nel camper ha tentato di spegnere le fiamme ha invece rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune bruciature.

Camper esploso a Rozzano, cosa è successo

È stata una volante della polizia ad accorgersi di una colonna di fumo che arrivava da via Boccaccio all'altezza di via Grandi a Rozzano. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, prima delle 15:30. hanno visto un caravan in fiamme e all'esterno un uomo avvolto dalle fiamme. Sono intervenuti per aiutarlo e l'uomo ha detto loro che la moglie, di 78 anni, stava cucinando quando si è verificata l'esplosione che lo ha spinto all'esterno. Ed è più o meno in quel momento che è avvenuta una seconda esplosione. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia, inclusa la scientifica per tutti gli accertamenti.