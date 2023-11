Rosanna Calistro, accoltellata dall'ex e salva per miracolo: «Denunciate subito prima che sia troppo tardi. Ora ho paura che Valerio mi uccida»

«Ho sbagliato a sottovalutare la violenza del mio ex fidanzato e ho rischiato di morire». Lo ha detto in un'intervista a La Nazione Rosanna Calistro, 57 anni che lo scorso 14 ottobre a Pontedera (Pisa) fu aggredita in strada e accoltellata dal suo ex Valerio Spinelli, 46 anni, che poco dopo fu arrestato dai carabinieri mentre tentava la fuga in treno.

L'appello alle donne

«Mi picchiava, ma scelsi di non denunciarlo - racconta la donna - perché pensi sempre che cose del genere a te non potranno accadere mai. E spesso siamo portati a pensare che non si possa arrivare a tanta cattiveria. Ma non è così. E quindi alle donne dico di non sottovalutare mai oggi alcun segnale di violenza, anche solo psicologica e verbale. Denunciate subito, prima che sia troppo tardi». Rosanna Calistro ha rivelato «di avere paura: ho paura che possa tornare e farmi ancora del male, che possa venire a casa o possa fare del male alle persone a cui voglio bene».

L'aggressione sotto casa

L’aggressione avvenne il 14 ottobre, poco dopo le 11 quando, sotto casa, Rosanna trovò Valerio Spinelli con cui aveva avuto una frequentazione che lei stessa aveva interrotto. Quando le cose avevano iniziato a non andare bene e lui – secondo quanto ricostruito – aveva già alzato pesantemente le mani. Delle criticità seguite a quell’addio, Rosanna ne aveva parlato anche con i carabinieri, ma non aveva voluto denunciarlo, sosteneva di non sentirsi in pericolo, forse credeva di poterlo gestire. Invece lui ha cercato di ucciderla con una coltellata lasciandola in un lago di sangue.

La fuga dell'uomo

I primi soccorsi arrivarono dai vicini e in particolare da una volontaria della Croce Rossa che si trovava in un negozio vicino al punto dell’aggressione: riuscì a tamponare la ferita in modo tale da far guadagnare a Rosanna attimi decisivi affinché potesse arrivare viva sul tavolo operatorio. Intanto era partita la caccia a Spinelli – sul quale si era concentrata l’attenzione di polizia e carabinieri, nelle prime indagini sinergiche – che fu arrestato alla stazione dal tenente colonnello dell’Arma Carmine Gesualdo e da un suo collaboratore: in tasca, Spinelli, aveva ancora il coltello insanguinato.

Come sta oggi

Nelle settimane successive le condizioni della donna sono sempre andate migliorando. E appena il quadro clinico l’ha permesso ha incontrato in ospedale il pubblico ministero Fabio Pelosi per riferire sui fatti. Poi ha iniziato a poter ricevere le visite della sorella Daniela e della cugina Giuseppina. Rosanna ricorda tutto, è sempre stata consapevole di quello che le è accaduto. Ora, dopo aver sforato la morte, il ritorno alla vita.