I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di Via Risorgimento a Grumo Nevano dove è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, classe 1998.

Il corpo della 23enne non presenta segni evidenti di colpi di arma da fuoco o ferite da arma da taglio; una delle ipotesi sulle quali lavorano gli investigatori è che la ragazza possa essere stata strangolata.

Proseguono le indagini per chiarire i contorni della vicenda.