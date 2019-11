LEGGI ANCHE

Prenotare una stanza di albergo in zonae non pagare nulla. Questo era l'obiettivo di una 32enne romena che la scorsa notte ha provato a alloggiare in unin viale Manzoni, usando unarubata. La donna, domiciliata a Bracciano e con precedenti,, con le accuse die utilizzo fraudolento di carte di credito. Il titolare della struttura, avvisato tramite messaggio che qualcosa non andava con quella carta di credito, ha immediatamente informato le forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente.Dopo aver bussato alla porta dell’ospite, l'hanno trovata in possesso di due carte di credito e un bancomat, risultatia una donna romana., sul conto delle quali sono tuttora in corso gli accertamenti per verificare il titolare effettivo. La 32enne aveva con sé anche due telefoni cellulari, anche questi di dubbia provenienza. Tutto il materiale è stato, mentre per la 32enne sono scattate le manette ai polsi. Trattenuta in caserma, è in attesa del rito direttissimo.