Dopo le condoglianze, la multa della Municipale. Paga la famiglia del defunto. Un cortocircuito sulla gestione della Ztl rende le parcelle delle pompe funebri più salate per chi abita in Centro storico di Roma. Solo nell’ultimo anno, le ditte del caro estinto hanno ricevuto oltre 600 verbali dei vigili, tutti per violazione dei varchi elettronici delle zone a traffico limitato. Anche quando il carro funebre entra in Centro semplicemente per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati