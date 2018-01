Le 14enni violentate da un rom e il racconto choc: "Ci ha legato, non avevamo scampo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci hanno trascinato su alcuni divani vecchi, ammucchiati in un angolo nascosto ai bordi della strada, poi hanno tirato fuori lee abbiamo capito che non avevamo scampo». Inizia così, tra lacrime e singhiozzi, il racconto delle due, al quartiere Collatino, lo scorso maggio. Della violenza sessuale sono accusati, a vario titolo, due rom di origine bosniaca:, più noto col soprannome di '', e, che si fa chiamareIeri le due adolescenti sono state ascoltate, in sede die in audizione protetta, dalla Procura. Il loro racconto, davanti al procuratore aggiunto Maria Monteleone e ad una psicologa, è lucido e dettagliato, ma nel momento di ricordare la violenza subita le due ragazzine non sono riuscite ad andare avanti, interrotte dal pianto. Dopo lo stupro e le botte, anche le. Seferovic, infatti, non avrebbe usato mezzi termini, stando al racconto delle vittime: «Se parlate, vi ammazzo».La Procura ha cercato di ricostruire la vicenda. Una delle due 14enni aveva conosciuto 'Alessio il Sinto', sempre vestito con abiti firmati e alla moda, su; il ventenne poi avrebbe chiesto alla ragazzina di uscire e lei avrebbe accettato l'invito. «La mia amica mi sconsigliava di andare, ma sono riuscita a convincerla e siamo andate insieme. Era una», ricorda l'adolescente. L'incontro con i due rom è avvenuto nel quartiere Collatino e, poco dopo, le ragazzine erano state condotte in una strada poco frequentata: «Cristian era rimasto in fondo alla strada a fare da, a controllare che nessuno arrivasse o potesse salvarci. A quel punto Alessio ci ha legate e ci ha tolto i vestiti. Abbiamo saputo solo dopo i loro veri nomi».Il racconto confermerebbe la premeditazione, motivo per cui il gip aveva chiesto per i due bosniaci un ordine di cattura per stupro di gruppo e sequestro di persona: «La scelta del luogo e l'utilizzo delle manette per immobilizzare le vittime fa pensare ad uno, così come la scelta di un complice pronto a sorvegliare l'accesso dalla strada e l'utilizzo di una ferocia non comune». Le minacce di morte successive alla violenza, però, per un mese hanno fatto desistere le due ragazzine, fino a quando una di loro non si è confidata con la madre, che si è rivolta ai carabinieri. La denuncia, finita al pm Antonio Calaresu, ha portato quindi all'immediato arresto dei due sospettati. 'Alessio il Sinto', però, quel giorno aveva minimizzato così: «Ma quale stupro, era un gioco».