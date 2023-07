Travolto da un Suv e ucciso: ragazzo di 20 anni muore davanti a tre amici che passeggiavano con lui

Un ragazzo di 20 anni è stato investito sulla via Cristoforo Colombo ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, il 12 luglio, all'altezza del km 12.300, poco dopo il Gra direzione Roma centro, all'altezza di Mostacciano.

Chi è la vittima

La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte tra l'11 e il 12 luglio.

A travolgerlo poco dopo il ponte del grande raccordo anulare, in direzione Roma, è stato un uomo di 54 anni al volante di una Alfa Romeo Stelvio. A perdere la vita un ragazzo di nazionalità straniera di 20 anni, investito da un uomo di 54 anni alla guida di un'Alfa Romeo Stelvio.

La morte davanti agli amici

Per il ventenne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Con lui c'erano anche tre amici, coetanei. Sono rimasti illesi e trasportati in stato di choc all'ospedale Sant'Eugenio. Il conducente dell'Alfa è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici presso lo stesso ospedale.