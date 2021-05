Roma, uomo ucciso a coltellate in casa e figlio di 18 anni ferito e trovato con l'arma in mano

Giallo a San Lorenzo, quartiere del II Municipio di Roma. Un uomo di 53 anni è stato trovato morto nel corridoio di casa, ucciso a coltellate, mentre il figlio, 18 anni, era in una pozza di sangue in bagno, gravemente ferito, e col il coltello in mano. È accaduto in via Liburni. A dare l'allarme sono state alcune persone che dall'esterno li hanno visti a terra. La polizia di Stato sta indagando su quanto accaduto. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, a chiamare la polizia, intervenuta sul posto, è stato un passante. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'Umberto I. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

LA DINAMICA - Il ragazzo sarebbe stato trovato nel bagno ferito, semi incosciente, con il coltello in mano. Sul posto gli agenti delle volanti, del commissariato San Lorenzo e la polizia scientifica.