Uomo trovato morto accanto a un'auto incendiata: nessuna pista esclusa

Un uomo è stato trovato morto all'esterno della sua auto incendiata in una strada di campagna sterrata nel comune di Sant'Oreste, vicino Roma. Sul posto i carabinieri che indagano sulla vicenda.



Da una prima analisi sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Tra le ipotesi quella di un incidente e che l'auto abbia preso fuoco dopo essere finita contro la recinzione, ma al momento non si esclude nessuna pista. A dare l'allarme un passante. Ultimo aggiornamento: 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA