Diciassettenne ubriaco minaccia e aggredisce i passanti per strada

Un ragazzo diciassettenne di nazionalità colombiana è stato bloccato in tarda mattinata da una pattuglia della polizia locale del Gruppo V Prenestino mentre disseminava il panico tra i passanti in via di Acqua Bullicante, alla periferia di Roma. A dare l'allarme ai vigili alcuni abitanti che hanno segnalato la presenza del giovane dalla corporatura imponente che assaliva i passanti con fare aggressivo.



Alla vista della pattuglia il ragazzo, probabilmente sotto l'effetto di alcolici, è scappato e si è rifugiato nell'androne del palazzo dove si trovava la madre. Lì ha inveito contro la madre e minacciato chiunque provava a fermarlo. Si è scagliato anche contro i vigili e militari della della guardia di finanza di passaggio in zona in quel momento. Il giovane è stato però fermato dagli agenti della polizia locale e trasportato in ospedale per accertamenti. A quanto reso noto dalla polizia locale, è emerso che era in cura da tempo in un centro di salute mentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA