Africano senza biglietto aggredisce agenti a Termini: in tasca un coltello di 23 cm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pescato a salire suldell'alta velocità senza, un cittadino della Guinea di 20 anni, si è scagliato contro gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Roma Termini. Il giovane è stato arrestato ieri per i reati di resistenza, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. Lo straniero, infatti aveva con sè, nella tasca interna del suo giubbotto undi 23 centimetri che, nellacon gli agenti ha tentato di prendere, prima di essere bloccato dai poliziotti. Il 20enne, dopo essersi introdotto a bordo di un treno Italo Ntv sprovvisto del regolare titolo di viaggio, era stato invitato a scendere dal convoglio dagli agenti intervenuti, ma si è scagliato contro i poliziotti, sferrando calci e pugni nei loro confronti.LEGGI ANCHE Roma, controllore dell'Atac aggredito da passeggero senza biglietto alla stazione Eur Magliana Durante la fase concitata degli eventi, il giovane, divincolatosi con particolare violenza e aggressività, veniva contenuto con non poca difficoltà dagli agenti e bloccato dopo che, più volte, aveva cercato di afferrare qualcosa dall'interno del proprio giubbotto. Solo una volta condotto alla calma, gli agenti hanno ritrovato all'interno del capo d'abbigliamento il. Nel corso della colluttazione due operatori di Polizia sono rimasti feriti e curati presso l'ospedale San Giovanni Addolorata hanno avuto rispettivamente 5 e 7 giorni di prognosi. Il cittadino straniero è stato condotto presso il tribunale di Roma e, a seguito del rito diretto, è stato condannato a 9 mesi di custodia cautelare in carcere ed immediatamente tradotto presso Rebibbia.