«Sono il Papa», turista travestito aggredisce agenti in vaticano: condannato a 2 mesi

«I am the Pope». Voleva entrare a san Pietro vestito da Papa. Fermato ai varchi di controllo della Santa Sede, si è prima rifiutato di fornire i documenti poi ha aggredito gli agenti. Protagonista della vicenda, un pensionato americano di 69 anni, D.J.G., che ieri era stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo. Accusato di resistenza pubblico ufficiale, il turista statunitense, probabilmente fan della serie The Young Pope, diretta dal regista Paolo Sorrentino, questa mattina si è ritrovato a piazzale Clodio per la convalida d'arresto ancora in abito talare bianco. "Vengo dalla California, il vestito l'ho preso a Milano", ha detto il finto papa prima di essere condannato a due mesi e venti giorni dal giudice monocratico.

Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA