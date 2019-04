Litiga con la fidanzata e tenta il suicidio: uomo in bilico su un cornicione

di Marco De Risi

Follia a pochi metri da. Un giovane è rimasto in bilico ad oltre quindici metri d’altezza poggiato su un cornicione di uno stabile, color rosa, su un tratto di via Giovanni Lanza. Sul posto sono accorse decine di volanti ed anche squadre dei vigili del fuoco. L’uomo è un cittadino di origini algerine, sui 25 anni.Il giovane, che parla in perfetto inglese, avrebbe deciso di farla finita dopo un litigio notturno con la ragazza. Gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco si sono piazzati in vari punti dello stabile. Una squadra di pompieri si è posizionata su un’autoscala a pochi metri in linea d’aria. Mentre la polizia si trovava sul terrazzo condominiale dove c’è un alto parapetto: l’algerino ha scavalcato il parapetto e si è seduto su un pezzo di cornicione in pratica sospeso nel vuoto. Una folla di curiosi e tanti turisti, attoniti hanno riprendendo le scene del salvataggio.