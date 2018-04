Tenta di sgozzare la moglie poi si uccide lanciandosi dal balcone alle porte di Roma. Lei è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia della follia all'alba alle porte di Roma. Un commercialista di 38 anni, al culmine di una lite violenta, ha tentato di sgozzare la moglie e poi si è totlto la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento al terzo piano. L'uomo è morto sul colpo. La donna, soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico romano di Tor Vergata. E' accaduto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b.Alessandro Tolla, 42 anni, commercialista lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato. Non si conoscono al momento i motivo della lite. Di certo si sa, dalle prime ricostrzuioni, che l'uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l'ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. La donna ha cercato di difendersi disperatamente. Idue anon hanno figli ed erano soli in casa. Il 42enne, dopo aver inferto alcuni colpi, forse pensando di aver ucciso la donna, si è diretto verso il balcone e, senza esitare, si è lanciato nel vuoto. Un volo dal terzo piano che gli è stato fatale.Le urla, intanto, avevano svegliato condomini e vicini che hanno dato l'allarme. Suul posto gli agenti del commissariato di Marino diretto dal vice questore Nicola Giantomasi, e un'ambulanza che ha prelevato la donna portando in opsedale a Roma, al policlinico di Tor Vergata, dove è ricoverata in gravi condizioni. A Ciampino è arrivata anche la polizia scientica insieme al magistrato e al medico legale.