Non pagano la corsa e picchiano un tassista con una mazza da baseball

di Marco De Risi

Un tassista della cooperativa Samarcanda è stato malmenato a Giardinetti nella periferia est da quattro clienti che si sono rifiutati di pagare la corsa dopo aver usufruito del servizio. Il conducente è stato sopraffatto e uno dei malviventi, per tutta risposta alle sue rimostranze, ha iniziato a colpire l'autovettura con una mazza da baseball danneggiando le fiancate e fracassando il lunotto posteriore. L'uomo per fortuna non ha riportato ferite, ma ovviamente l'episodio poteva costargli molto caro. In passato...