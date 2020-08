Roma choc, due donne si tolgono la vita a distanza di un'ora

Doppia tragedia a Roma. Nell'arco di un'ora, in due diversi quartieri, si sono tolte la vita due donne: entrambe si sono gettate dal balcone di casa. Una scia dolorosa quella dei suicidi che ogni giorno si ripetono in modo frequente.

Ponza, ex campione di kickboxing romano trovato morto in un giardino: ipotesi caduta

Lavoro e matrimonio in pezzi, tenta di farla finita e chiama la ex: «E' colpa tua»

Stamattina alle 12.30, la auto della polizia sono accorse su un tratto di via Jacopo Sagoleto, in zona Trionfale, per una segnalazione di suicidio. La nota del soccorso si è rivelata subito vera. Gli agenti sono accorsi alla base di un palazzo dove hanno trovato priva di vita una donna di 54 anni che pochi attimi prima si era lasciata cadere dal terzo piano della sua abitazione. La sventurata è morta sul colpo.

Il dramma si è ripetuto un'ora dopo, verso le 13.30, su un tratto di via Tito Schipa, in zona Fidene. Le Volanti sono accorse ad un palazzo ma non hanno potuto fare altro che constatare, insieme al personale di un'ambulanza, la morte di una donna di 49 anni il cui corpo versava sul cemento. Poco prima, la signora si era lanciata nel vuoto dal quarto piano. Anche lei è morta sul colpo.

Ultimo aggiornamento: 10 Agosto, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA