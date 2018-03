Paura a Roma, madre e figlia ferite durante sparatoria: fermati 2 giovani

Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si tratta di due giovani nomadi di origine campana, specialisti nelle truffe dello specchietto ai danni soprattutto di donne e anziani. I due sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati rintracciati nella tarda serata di venerdì in zona Tuscolana.





LEGGI ANCHE: Carabiniere spara e colpisce due donne in motorino Secondo quanto si è appreso, i due di 22 e 23 anni, Orlando e Lonardo Bevilacqua, avrebbero precedenti per truffa ed estorsioni. Rintracciata l'auto su cui viaggiavano, che è stata sequestrata. Orlando già in passato si sarebbe reso protagonista di fughe e inseguimenti con la polizia.

I due erano «attenzionati» dai carabinieri nell'ambito di un'attività di indagine. Avrebbero tentato di investire prima un carabiniere in divisa che gli ha intimato l'alt e poi un altro in borghese che ha cercato di fermarli e ha poi esploso un colpo che ha ferito madre e figlia a bordo di uno scooter.

