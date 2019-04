«Portami a Firenze», il tassista si rifiuta e il passeggero gli spara

LEGGI ANCHE

Ha chiesto a un tassista di essere portato a Firenze e al suo rifiuto gli ha sparato a una mano. Il cinese, 40 anni, è stato arrestato poco dopo dalla polizia per tentato omicidio, detenzione di armi e violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.È successo nel pomeriggio in zona Prenestina a Roma. Il tassista è stato portato all'ospedale Vannini dove ha avuto trenta giorni di prognosi. L'uomo arrestato era già noto alle forze dell'ordine.