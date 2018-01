Incidente mortale ieri pomeriggio sulla tangenziale Est, nei pressi dell'uscita per viale Etiopia, in direzione stadio Olimpico. A scontrarsi sono stati una Ford e una Suzuki. Il conducente della moto, il 45enne Gianluca De Santis, un ispettore della polizia di Stato in servizio alla Questura di Roma, è morto dopo essersi schiantato contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del II gruppo Parioli per ricostruire l'accaduto.

I SOCCORSIA quanto si è appreso l'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi. La Tangenziale è stata chiusa all'altezza del ponte delle Valli. Traffico paralizzato in entrambe le direzioni. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono accorsi (appena appresa la notizia) molti colleghi che hanno condiviso con lui anni di strada e investigazioni.LE INVESTIGAZIONI È morto in sella alla sua Suzuky enduro sulla Tangenziale. Una morte beffarda che forse si sarebbe potuta evitare. Il poliziotto, ha sbattuto contro il guardrail che in quel punto è più tagliente e affilato di una lama. In questo modo gli è stata recisa la femorale. Pochi istanti e Gianluca è morto dissanguato sull'asfalto. Lascia la moglie e due figli piccoli. Ieri sera sul luogo dell'incidente mortale sono accorsi decine di poliziotti e funzionari. Scene di commozione profonda. E' probabile che si aprirà un'inchiesta sul guardrail killer che è costato la vita al 45enne. Scene di dolore fortissimo fra gli amici ed i parenti. «Non mi sembra vero - dice disperato un amico e collega -. Proprio questa mattina abbiamo preso il caffè insieme in Questura. Lui calmo e buono come sempre». «Aveva lavorato con noi delle volanti - racconta in lacrime una poliziotta - lui faceva parte dell'equipaggio della mitica volante 6». Un poliziotto a tutto tondo Gianluca ricordato per le sue doti umane e per i suoi bellissimi occhi celesti. Da molti anni faceva parte del pool investigativo della sezione Omicidi. Anche al suo intuito si devono le decine di soluzioni di veri e propri gialli. Quando poteva si recava in bici al laghetto di Tor di Quinto con i suoi due figli che «erano la luce dei suoi occhi». Il capo della squadra mobile, Luigi Silipo si è recato sul posto così come il vice dirigente Andrea Di Giannantonio che l'aveva avuto come suo uomo alla Omicidi. Alcune settimane, fa sempre la Tangenziale Est, venne chiusa per dei lavori che riguardavano la messa in sicurezza del guardrail all'altezza di via Prenestina a seguito di un incidente che aveva visto il ribaltamento di un furgone in direzione nord. E proprio ieri sotto accusa è finito un guardrail.