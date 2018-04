non pubblicare Sassi contro la polizia dal campo nomadi di via Gordiani: un arresto

Lancio di oggetti e bottiglie contro agenti e auto della polizia nel campo nomadi di via dei Gordiani a Roma. È accaduto la notte tra sabato e domenica. La notizia è stata riportata oggi dai quotidiani Il Messaggero e Il Giornale. Tutto è nato quando una volante ha intercettato un'auto con a bordo quattro nomadi e riconosciuto uno di loro che stava scontando gli arresti domiciliari nel campo. I quattro sono così scappati nell'insediamento per cercare protezione. Gli agenti li hanno seguiti all'interno e lì sono stati aggrediti. Un agente è rimasto ferito e una volante danneggiata. La polizia ha arrestato l'evaso, un quarantenne, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed evasione. A quanto riferito, l'uomo avrebbe sferrato calci contro poliziotti intervenuti e la volante. Sono in corso indagini per individuare gli altri autori della sassaiola. All'interno della macchina dei nomadi è stata trovata refurtiva di un colpo forse compiuto poco prima di essere fermati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA