Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo Nella banda, sgominata da un'operazione congiunta di carabinieri e polizia, sono finiti in manette anche alcuni ultrà della Lazio e un poliziotto. Al termine di una articolata attività di indagine, un “pool” coordinato dal Gruppo Reati contro il Patrimonio dalla Procura della Repubblica di Roma, composto da personale del nucleo investigativo dei carabinieri e della squadra mobile della polizia, alle prime ore della mattina odierna ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di cinque persone, smantellando una pericolosa associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerose rapine.I provvedimenti sono scaturiti dalla spettacolare operazione effettuata il 7 novembre 2017 quando, carabinieri e polizia hanno sventato una rapina in banca a Tivoli arrestando in flagranza, di 50 anni, residente a Roma,, residente a Bassano Romano (Vt) M. e, di Guidonia Montecelio entrambi di 46 anni, tutti romani con precedenti per reati contro il patrimonio,, 41enne incensurato romano, edi 46 anni già noto alle forze dell'ordine, fino a poco prima poliziotto della Scientifica (era lui che aveva il compito di intercettare le radio delle forze dell'ordine durante i colpi).Tutti e cinque venivano braccati mentre erano intenti, con il volto travisato da parrucche, occhiali e cappelli, armati di pistole e coltelli, a consumare la rapina, ciascuno ricoprendo il proprio ruolo ben definito: chi garantiva la “copertura di fuoco” all’esterno della banca, chi era pronto ad allertare i complici ascoltando le comunicazioni radio delle Forze dell’Ordine captando le loro frequenze, ed altri mentre si accingevano a fare ingresso all’interno per mettere a segno il “colpo”.In particolare l’arresto scattava nel momento in cui alcuni operatori braccavano uno dei malviventi che si stava accingendo a fare ingresso nella banca per raggiungere uno dei complici già posizionato all’interno della filiale davanti alla cassa, entrambi travisati, con indosso delle fascette stringi-cavo e dei coltelli, pronti da utilizzare per minacciare ed immobilizzare clienti e dipendenti dell’istituto di credito.Nella circostanza altri due complici, anch’essi travisati e posizionati all’esterno della banca con il ruolo di “pali” a bordo di un’autovettura rubata, avendo assistito alla scena, nel tentativo di guadagnare repentinamente la fuga, investivano un carabiniere che provava ad arrestarne invano la marcia.Le concitate fasi dell’arresto terminavano nel momento in cui la corsa dei malviventi veniva interrotta poco più avanti da due equipaggi della polizia che, posizionati a breve distanza dalla banca, sebbene avessero intimato l’alt all’autovettura che procedeva ad elevata velocità, riuscivano a sbarrare la strada frapponendo i loro mezzi, esplodendo alcuni colpi a scopo intimidatorio.La preziosa e meticolosa opera della procura, attraverso la creazione di un unico “team” composto da carabinieri e polizia, ha permesso dapprima di riunire vari procedimenti facendo confluire tutte le rapine in un’unica grande indagine, consentendo quindi di raccogliere i numerosi elementi probatori a carico degli arrestati, responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di rapine aggravate dall’uso delle armi in danno di istituti di credito.All’esito delle indagini sono stati delineati con precisione i ruoli ricoperti dai singoli componenti del sodalizio criminoso, individuando indetto "" il capo, dirigente organizzatore e promotore dell’organizzazione - ed i partecipanti in("") in diverse occasioni ha svolto il ruolo di “palo” assicurando la copertura di fuoco ai sodali, talvolta compiendo materialmente le rapine, in(") anch’egli talvolta con funzioni di “palo” e custode degli strumenti per consumare le rapine,(""), quale vero e proprio “basista” con l’incarico di intercettare le frequenze radio in uso alle Forze dell’Ordine e allertare in anticipo i sodali dell’arrivo delle forze dell'ordine, e(""). in qualità di esecutore materiale dei “colpi”.Nel complesso sono state ricostruite otto rapine aggravate delle quali tre tentate, avvenute tutte ai danni di Istituti bancari dei quartieri romani di, nel periodo compreso tra i mesi di marzo e novembre 2017, ad eccezione di una avvenuta in località(Te).Tutti i “colpi” sono stati messi a segno secondo le medesime modalità: due/tre soggetti che, travisati conmolta folta brizzolata, occhiali con lenti scure ed un abbondantein volto per alterare i tratti somatici, dopo aver immobilizzato i dipendenti della banca, talvolta servendosi di un coltello, hanno asportato complessivamente oltredai vari istituti di credito rapinati.Ai componenti della banda, tutti romani dall’età compresa tra i 40 ed i 50 anni, con vari precedenti sia contro il patrimonio che in materia di stupefacenti, alcuni tra i quali gravitanti neglied unattualmentedal servizio, sono stati già contestati in giudizio a vario titolo i reati di tentato omicidio, tentata rapina pluriaggravata in concorso, porto e detenzione di armi clandestine, lesioni e ricettazione, tutti commessi in occasione della tentata rapina commessa a Tivoli.I provvedimenti sono stati notificati a tre malviventi presso le Case Circondariali di Rebibbia e Velletri, dove stanno scontando le condanne per l’arresto in flagranza, mentre Pennese e Ccangelosi sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni in cui si trovavano ristretti agli arresti domiciliari ed associati anch’essi al carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.