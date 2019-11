Roma, rapina con spari in una tabaccheria a Cinecittà: ladro ucciso, due feriti

di Marco De Risi

Rapina con spari a

Roma

in una tabaccheria a Cinecittà , in via Ciamarra 186. Un uomo, Ennio Proietti, 69 anni, è morto e altri due sono rimasti feriti. L'uomo deceduto è il ladro, ferito il titolare, un cinese, ricoverato all'Umberto I e l'altro bandito che avrebbe partecipato alla rapina. Le circostanze sono ancora da chiarire.I due banditi erano entrambi armati. Nel corso della colluttazione sono partiti almeno due colpi di pistola. Uno ha ferito il cinese a una gamba e l'altro ha raggiunto il rapinatore che è poi morto. Sul posto gli agenti della Polizia del commissariato Romanina.Recuperato il motorino usato dai due rapinatori per il colpo.