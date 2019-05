Dramma a Roma, dove una ragazza di circa 20 anni è stata investita da un tram nei pressi dell'università La Sapienza. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.40 in viale Regina Elena, all'incrocio con viale dell'Università.



Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, con il supporto del carro sollevamenti. La ragazza, che era rimasta incastrata sotto al mezzo, è stata estratta e consegnata al 118. La 20enne, che ha riportato traumi vari, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I ma non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA