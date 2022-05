Roma, ragazza di 16 anni precipita dalla finestra dell'appartamento in via Battistini: è gravissima

Una ragazza di 16 anni sarebbe precipitata da un appartamento in via Mattia Battistini a Roma, al civico 66. È questa la prima ricostruzione della tragedia avvenuta a Roma: la giovane è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli di Roma dopo esser stata soccorsa nel cortile condominiale di uno stabile nel quartiere nella zona nord ovest della Capitale. La giovane, soccorsa dal personale del 118, perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

APPROFONDIMENTI SALARIO Roma, donna spagnola cade dal terzo piano su un'auto in transito:... IL DRAMMA Bimba di 4 anni sola a casa precipita dal quarto piano a Roma:... LIGURIA Turista americano bloccato sul balcone dell'hotel, tenta di... IL CASO Roma, precipita dal quarto piano: morto a 33 anni. Era in casa con un... ROMA Professore precipita da una finestra di un liceo all'Eur (foto di...

In aggiornamento