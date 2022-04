Roma, quad si ribalta e muore bambino di sei anni

Tragedia a nel giorno di Pasquetta ad Olevano Romano in provincia di Roma. Un bambino di sei anni, Lorenzo Pizzuti, è morto dopo che il quad su cui si trovava si è ribaltato. Il piccolo è deceduto poco dopo schiacciato dal peso del mezzo. L’incidente è avvenuto il via Colle Conchi, in una strada sterrata in campagna. Indagano i carabinieri.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti il mezzo, guidato da una donna, stava percorrendo una strada di campagna. La conducente ha improvvisamente perso il controllo del quad e nell'incidente il bimbo è morto.