Roma, due donne trovate morte in un palazzo vicino piazzale Clodio: una sul pianerottolo e l'altra in casa

Due donne sono state trovate morte a Roma, in via Augusto Riboty, a due passi da piazzale Clodio. Entrambe decedute, una sul pianerottolo di casa e l'altra all'interno dell'appartamento. Si tratta probabilmente di due prostitute: i condomini che hanno lanciato l'allarme hanno segnalato sangue ovunque sia sul pianerottolo stesso che in casa. Ad avvisare la polizia il portiere dello stabile, avvisato da un'altra condomina del palazzo che era uscita a stendere il bucato e che si è accorta della donna a terra. Secondo le prime informazioni sarebbero entrambi cinesi: la donna sul pianerottolo sarebbe ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all'addome. Sul caso indaga la polizia.

